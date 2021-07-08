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Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим в США и Германии

11:34
  • четверг
  • 08 июля 2021

Он все чаще атакует молодых

На Западе стремительно распространяется особо опасный индийский штамм "дельта". Он уже стал доминирующим в США - на него приходится почти 52 процента заражений, сообщает "ТВ Центр".
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А также в Германии. По данным Института Коха, там он уже вытеснил предыдущий штамм "альфа". Почти две трети всех подтверждённых случаев COVID-19 в стране теперь приходится именно на "дельту".

Растёт его доля и во Франции, где с конца июня снова отмечается резкий всплеск заболеваемости. Причём, новый штамм всё чаще атакует молодых. За неделю доля пациентов в возрасте от 20 до 30 лет почти удвоилась. Наиболее опасная ситуация сейчас в Париже.

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