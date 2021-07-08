Лавров рассказал о попытках Запада вмешаться в политику России

Американцы и союзники пытаются расшатать ситуацию изнутри

Запад готовит новые провокации в отношении нашей страны. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в стенах Дальневосточного федерального университета. Глава МИД подчеркнул: цель США и их союзников - попытаться расшатать ситуацию внутри государства перед парламентскими выборами. Однако России есть, что на это ответить.

Именно Дальневосточный федеральный университет как место для лекции Сергея Лаврова выбран не случайно. Этому округу страны правительство уделяет особое внимание. Здесь сосредоточен огромный потенциал для взаимодействия с государствами азиатско-тихоокеанского региона. И у России имеются стратегические партнеры - Китай и Япония. Это, с одной стороны. С другой, США активно пытаются нагнетать напряженность именно в этой части планеты. Чтобы не дать Москве наращивать здесь свои возможности. А в идеале - вообще изолировать ее на мировой арене.

"Мы расширяем наши связи с подавляющим большинством зарубежных государств, и в совокупности речь идет о странах, которые представляют более 80 процентов населения Земли. Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет. Более того, ряды наши друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать", - заявил Лавров.

Кроме откровенного вмешательства во внешнюю политику России, американцы и союзники пытаются расшатать ситуацию изнутри. В ход идет все - от провокаций кораблей НАТО у берегов Крыма до экономических санкций и информационных атак внутри страны.

"Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов - такие планы есть, нам о них известно", - рассказал Лавров.

Глава МИД предупредил: организаторы провокаций об этом пожалеют. Но российские власти и общество должны мобилизовать все свои ресурсы, включая госструктуры, дипломатию, деятельность основных партий, чтобы достойно отражать атаки. Сам Сергей Лавров вошел в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

"Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня. "Единая Россия", как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики", - отметил Лавров.

Если кратко, то основы российской внешней политики сводятся к тому, что Москва готова к сотрудничеству и разговору со всеми заинтересованными странами. Но исключительно на равноправных условиях. Однако, например, от США до сих пор нет внятного ответа на нашу инициативу начать диалог по кибербезопасности. А вот обвинений в хакерских атаках - хоть отбавляй. Также Вашингтон пока не ответил на предложение провести саммит "пятерки " Совбеза ООН. Судя по молчанию, спокойствие и международная стабильность в сферу приоритетных интересов Белого дома не входят.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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