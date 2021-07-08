Водолазы обследуют морское дно в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Поисковая операция продолжается и на земле

На Камчатке водолазы приступили к обследованию морского дна в районе крушения пассажирского самолета Ан-26. Им предстоит отыскать бортовые самописцы и тела погибших, а также подготовить фрагменты фюзеляжа к подъему из воды, передает "ТВ Центр".

В то же время продолжается работа наземной группы спасателей. За сутки они обследовали почти 22 квадратных километра прибрежной зоны и горной местности. К вылету готовится вертолет Ми-8, он доставит в зону поисков группу десантников.

На территории поселка Палана, вблизи которого разбился самолет, введен режим ЧС - это необходимо для скорейшей мобилизации всех сил, задействованных в поисковых работах и расследовании. Трагедия, напомним, произошла в минувший вторник, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выживших нет.

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