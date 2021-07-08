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Ливни в Дагестане и Ставрополье: жуткие кадры очевидцев

11:48
  • четверг
  • 08 июля 2021

Последствия стихии продолжают устранять

Последствия мощных ливней устраняют в Дагестане. Несколько населённых пунктов оказались буквально отрезаны от транспортного сообщения - на дороги сошли селевые потоки. Возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Меньше чем за час затопило улицы и дворы Махачкалы. Машины не могли проехать, а людей просто сносило течением.
Ливни размыли автотрассу в Дагестане (видео)

Тропические ливни обрушились на Дагестан. Очень быстро потоки воды сошли со склонов и затопили столицу республики. На улицах Махачкалы - бурные реки. Людей сбивает с ног. Женщину унесло мощным течением на глазах у очевидцев прямо в центре города.

Машины залиты по капот. Передвигаться в них невозможно. В пяти горных районах Дагестана ливни повредили участки автомобильных дорог. На некоторых движение прервано. С утра там идут аварийно-восстановительные работы.

Сильный ветер повалил несколько деревьев, оборвал провода. Некоторые районы остались без электричества. Даже окна в домах было невозможно закрыть - ветер срывал их с петель.

Мощный циклон накрыл и Ставрополье. Село Прасковея полностью затоплено. Очевидцы выкладывают в интернет жуткие кадры. Там, где вода уже сошла, слой жидкой грязи и ила.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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