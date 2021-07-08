В университете Латакии откроют кафедру русского языка

Этот предмет пользуется популярностью у жителей
В сирийской Латакии готовятся открыть кафедру русского языка в одном из крупнейших вузов страны. Такое решение приняли из-за набирающего всё большую популярность предмета. В университете уже организованы курсы, а число желающих записаться постоянно растёт. И приходят туда не только студенты, но и школьники и даже их родители.
Подробнее – в репортаже Павла ПрокопенкоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram