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РПСС подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

11:53
  • четверг
  • 08 июля 2021

Голосование пройдет в сентябре

В четверг "Российская партия свободы и справедливости" предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

В федеральный список вошли 250 человек, по одномандатным округам - 150. Это представители разных сфер деятельности: от политиков до экологов. РПСС стала девятой партией, которая подала в ЦИК документы для заверения перечня кандидатов.

"Мы верим, что наше движение "Свобода и справедливость" - молодая партия - молодое движение, которое буквально возникает на наших глазах, консолидирует тех граждан, кто не доволен сложившейся системой - закостеневшей. Кто хочет будущего, которое прописано не какими-то абстрактными начальниками, а которое творится и создается собственными руками", - рассказал лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко.

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