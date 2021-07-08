Во Владивосток после уникальных учений вернулись экипажи ВМФ

Манёвры отрабатывали не только на воде, но и в воздухе

Десятки кораблей и подлодок, а также самолёты и вертолёты. Во Владивостоке в четверг торжественно встретили экипажи Военно-морского флота. Они впервые в новейшей истории провели масштабные учения в центральной части Тихого океана.

Корабли Тихоокеанского флота заходят в родной порт Владивосток. Два месяца морская группировка сил отрабатывала тактические задачи в центральной части Тихого океана.

Экипажи боевых кораблей спускают трапы, а на причале уже ждут - не дождутся встречи родственники моряков. Объятия, улыбки и слезы счастья. Флот впервые в новейшей истории России провел тренировки в центральной части Тихого океана.

Более 20 боевых кораблей, подводных лодок, самолеты, вертолеты морской авиации и Воздушно-космических сил работали по единому плану. Слаженность во взаимодействии всех экипажей - одна из задач, которую необходимо было отработать.

"Один из этапов учений - нанесение условного удара по объектам военной инфраструктуры условного противника. Три стратегических бомбардировщика Ту-95 и два ракетоносца Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, в центральной части Тихого океана имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным береговым целям. С моря их сопровождали флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", - рассказал командир корабля "Маршал Шапошников" Александр Матвеев.

После успешного выполнения поставленных задач бомбардировщики отработали еще одно упражнение. Уже реальную, а не условную дозаправку прямо в воздухе. Отрабатывая защиту от угрозы с воздуха, корабли применяли аэрозольные завесы. Такая маскировка не давала условному противнику определить тип и точные координаты судна, а это даёт дополнительное время для организации противовоздушной обороны.

В ходе учений военные выполнили 50 боевых упражнений, прошли более 20 тысяч морских миль. На церемонии встречи экипажей - свои традиции. Жареный поросёнок - главное угощение.

Большинство моряков после такого дальнего похода уйдут в увольнение. Но отдых будет недолгий. В ближайшее время экипажи начнут готовиться к выполнению новых боевых задач.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram