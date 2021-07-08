Ученые обнаружили в организме человека "резервуар" для COVID-19

Исследователи уверены, что открытие может объяснить высокую заразность вируса

Коронавирусная инфекция может размножаться в слюнных железах, определили патологи, отоларингологи и стоматологи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

В ходе исследований ученые проанализировали околоушные, поднижнечелюстные и малые слюнные железы пациентов, скончавшихся от COVID-19, и определили, что эти ткани взяли на себя роль своеобразных "резервуаров" для инфекции, передает The Journal of Pathology. Исследователи смогли обнаружить не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

"До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", - объяснил один из исследователей Бруно Фернандес Матук.

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