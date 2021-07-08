ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые обнаружили в организме человека "резервуар" для COVID-19

10:23
  • четверг
  • 08 июля 2021

Исследователи уверены, что открытие может объяснить высокую заразность вируса

Коронавирусная инфекция может размножаться в слюнных железах, определили патологи, отоларингологи и стоматологи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Врач объяснил, почему в жару выше опасность заразиться COVID-19
Эксперт назвал условия появления нового суперштамма коронавируса

В ходе исследований ученые проанализировали околоушные, поднижнечелюстные и малые слюнные железы пациентов, скончавшихся от COVID-19, и определили, что эти ткани взяли на себя роль своеобразных "резервуаров" для инфекции, передает The Journal of Pathology. Исследователи смогли обнаружить не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

"До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", - объяснил один из исследователей Бруно Фернандес Матук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.