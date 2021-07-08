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"Оставайтесь людьми": Меньшова обратилась к журналистам перед похоронами отца

10:30
  • четверг
  • 08 июля 2021

Актриса беспокоится за мать

Актриса Юлия Меньшова перед церемонией прощания с ее отцом, режиссером Владимиром Меньшовым, обратилась к журналистам с просьбой не просить комментариев у вдовы мэтра Веры Алентовой.

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"После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми. Не просите от нас комментариев", - призвала Меньшова.

Ранее дочь режиссера рассказала, что ее мать, актрису Веру Алентову, выписали из больницы. Алентова полностью вылечилась от коронавирусной инфекции, сейчас в ее организме вырабатываются антитела, артистка не представляет опасности для окружающих.

Владимир Меньшов кончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Режиссера похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.

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