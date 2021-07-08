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В России создадут реестр бездомных

10:22
  • четверг
  • 08 июля 2021

Их поставят в очередь на жилье

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила создать в России реестр бездомных.
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Так, Минтруд и МВД должны уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", а Минстрой и Минфин – подумать о возможности постановки бездомных в очередь на социальный наем жилья.

Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 20 сентября. Предложения Голиковой направлены на профилактику бездомности в России, передает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в соцсфере.

"Проработать предложение о целесообразности <…> возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", - говорится в тесте документа.

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