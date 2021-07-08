ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшая жена Меладзе не поздравила его с рождением дочери от Джанабаевой

10:28
  • четверг
  • 08 июля 2021

Весной Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями

В середине весны Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями дочери Агаты. Пара получила поздравления от многих поклонников, а также родных и близких, но вот бывшая жена певца Ирина предпочла остаться в стороне от этого события.

"Лучший папуля": дочь Валерия Меладзе трогательно поздравила отца с днем рождения
"Замазали синяки": Джанабаева и Меладзе дали интервью после рождения дочери

Экс-супруга Меладзе призналась, что хоть и сохранила с бывшим мужем теплые отношения, но предпочитает общаться с ним только об общих дочерях.

"Я не поздравляла Валеру с рождением дочери. Наверно, это не входит в коридор наших отношений. Это же не наш совместный ребенок. Но с днем рождения, праздниками, какими-то юбилеями мы друг друга поздравляем, созваниваемся. Так удобнее всем", - заявила Ирина.

Она добавила, что раньше злилась на Альбину Джанабаеву за то, что Меладзе, будучи в браке, завел роман с певицей. Однако со временем Ирина простила соперницу.

"Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа! Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной, посмотреть этому человеку в глаза, узнать, как она живет со всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести", - подытожила Ирина.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. В середине апреля у пары родилась дочь Агата. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей. До Джанабаевой Меладзе был в браке и Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.