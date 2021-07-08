Бывшая жена Меладзе не поздравила его с рождением дочери от Джанабаевой

Весной Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями

В середине весны Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями дочери Агаты. Пара получила поздравления от многих поклонников, а также родных и близких, но вот бывшая жена певца Ирина предпочла остаться в стороне от этого события.

Экс-супруга Меладзе призналась, что хоть и сохранила с бывшим мужем теплые отношения, но предпочитает общаться с ним только об общих дочерях.

"Я не поздравляла Валеру с рождением дочери. Наверно, это не входит в коридор наших отношений. Это же не наш совместный ребенок. Но с днем рождения, праздниками, какими-то юбилеями мы друг друга поздравляем, созваниваемся. Так удобнее всем", - заявила Ирина.

Она добавила, что раньше злилась на Альбину Джанабаеву за то, что Меладзе, будучи в браке, завел роман с певицей. Однако со временем Ирина простила соперницу.

"Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа! Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной, посмотреть этому человеку в глаза, узнать, как она живет со всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести", - подытожила Ирина.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году, однако роман между ними начался гораздо раньше. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. В середине апреля у пары родилась дочь Агата. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей. До Джанабаевой Меладзе был в браке и Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей.

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