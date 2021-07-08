Франция призвала ЕС не признавать вакцины из России

Также в опалу попали препараты из Китая

Париж призвал своих европейских партнеров не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае.

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон. Он отметил, что население Евросоюза должно прививаться только теми препаратами, в которых уверены власти.

"Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", сообщил он в эфире телеканала France 2.

На данный момент в Евросоюзе к использованию одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Российская вакцина "Спутник V"одобрена в 68 странах, ее защита составляет 97,6%. Недавние публикации в авторитетных научных журналах подтвердили ее безопасность и эффективность.

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