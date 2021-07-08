Татьяна Догилева попала в больницу с ковидной пневмонией

У нее поражено 30% легких

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией. Об этом она сама рассказала СМИ.

"Поражение легких у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день", - рассказала Догилева агентству ТАСС.

По ее словам, она чувствует себя нормально.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что проблемы со здоровьем у Догилевой начались еще неделю назад. Тогда у нее поднялась температура до 38 градусов, появилась слабость и головная боль.

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