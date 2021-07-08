"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к необходимому показателю вакцинации

Бизнес имеет доступ ко всем возможностям московской инфраструктуры

Московский бизнес старается максимально приблизиться к показателю в 60% привитых от коронавируса сотрудников к 15 июля. Об этом сообщил председатель совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов. По его словам, бизнес плотно взаимодействует с властями Москвы по этому вопросу.

"Московское отделение "Опоры России" прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы", - отметил Несветов.

Он отметил, что благодаря правительству Москвы столичный бизнес может использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации.

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