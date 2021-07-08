На экс-замглавы ФСИН Максименко завели дело о получении крупной взятки

Свою вину он не признает

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Кадрию Хазину.

"Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает", - заявила защитник Максименко.

В ноябре 2020 года Максименко задержали за злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН и ведомственного ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу".

Своими действиями Максименко нанес целевой программе ущерб на более чем два миллиарда рублей, а государству – более 189 миллионов рублей, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В конце ноября 2020 года Басманный суд Москвы заключил Максименко под стражу.

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