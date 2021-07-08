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Коронавирус в России нашли еще у 24818 человек

11:32
  • четверг
  • 08 июля 2021

Умерли 734 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 24818 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 734 человека, выздоровели 21336 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6040 человек, в Подмосковье - 2581, в Санкт-Петербурге - 1937.

За весь период пандемии в стране выявлено 5707452 случая инфекции. Умерли 140775 пациентов. Выздоровели 5143255 человек.

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