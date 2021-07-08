Андрей Тяжельников: Жара особо опасна для хроников и пожилых людей

В Москву возвращается аномально жаркая погода

В этом году жара представляет куда большую опасность для жизни и здоровья людей, чем это было 11 лет назад, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, на этот раз опасность жары кроется в первую очередь в ее длительности, а также в пандемии коронавирусной инфекции.

"Последний раз сопоставимая волна жары в Москве действительно была в 2010 году. В этот период значительно увеличилось количество обострений хронических заболеваний и обращений к врачам, вызовов скорой помощи среди людей с хроническими заболеваниями. А сейчас ситуация еще опаснее. Во-первых, аномально жарких дней больше, чем в 2010 году. И, во-вторых, сейчас существует риск заразиться коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. И больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", - объяснил Тяжельников.

Он напомнил, что в жаркую погоду существенно повышаются риски для здоровья и обостряются многие заболевания. К примеру, за неделю июньской жары, по словам врача, было зафиксировано порядка 30 случаев, когда медики выявляли у пациентов признаки теплового удара или его последствия, передает РИА Новости.

"Высокая температура воздуха опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний... Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий", - добавил Тяжельников.

Ранее синоптики предупредили, что в Центральный регион вернется жаркая погода – температура воздуха к выходным превысит +30 градусов.

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