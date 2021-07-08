Академик Румянцев: Студенты-медики должны иметь доступ в клиники и к пациентам

Будущий врач должен быть погружен в лечебный и научный процесс с первого же курса

Минобрнауки следует иначе выстроить процесс подготовки студентов-медиков, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, Основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его словам, будущих врачей следует с первых курсов приучать к работе в лечебных учреждениях.

"В 44 учебных заведениях Минобранауки России сегодня работают медицинские факультеты, которые дают хорошую базовую теоретическую подготовку. При этом у студентов нет доступа в клиники, потому что все клинические базы относятся к учебным заведениям Минздрава России. В этом заключается одна из важнейших проблем медицинского образования в нашей стране", - заявил Румянцев.

Примером того, как должна быть выстроена подготовка в медвузах, специалист назвал Институт медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова, который с 2018 года обучает студентов по специальности "Лечебное дело". Система обучения в НМИЦ им. Алмазова построена по инновационному принципу, уверен Румянцев. Она позволяет студентам погрузиться в лечебный и научный процесс с первого же курса.

Кроме того, Румянцев выступил и за увеличение финансирования здравоохранения. Расходы на медицину следует ежегодно увеличивать на 520 миллиардов рублей в год, доведя их в перспективе до 7,7% от ВВП. Дополнительные средства бюджета, по его мнению, необходимо направить, в частности, на подготовку медицинских кадров.

Генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова, президент российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, в свою очередь, рассказал, что студентов первого и второго курса Института медицинского образования размещают в Центре доклинических трансляционных исследований. При этом учебные комнаты расположены в непосредственной близости от лабораторий, где выполняются исследования самого высокого уровня.

"Наука должна быть идти не параллельно обучению, а быть внутри него. Наша главная задача, чтобы студенты с первого курса были бы погружены в клинику и погружены в науку. Мы работаем так, что все наши компетенции в области кардиологии доступны студентам. Не случайно, что Институт медицинского образования НМИЦ им. Алмазова, который обучает студентов Лечебного факультета, уже вошел во вторую сотню всемирного рейтинга Times Higher Education в номинации "Укрепление здоровья и благополучия", - подчеркнул Шляхто. Главный детский кардиолог Минздрава РФ, научный руководитель НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Ассоциации детских кардиологов России профессор Мария Школьникова также указала, что в последние годы в обучении медиков произошел настоящий прорыв.

"Онлайн-технологии позволили дисциплинировать студентов и привлечь к обучению хороших и очень хороших преподавателей, использовать современные методики. Это положительным образом сказалось на уровне подготовки студентов", - считает Школьникова.

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