Россиянина задержали за угрозы главе Роспотребнадзора из-за ковида

Возбуждено уголовное дело

В Калининграде задержали мужчину, который угрожал руководителю регионального управления Роспотребнадзора из-за введения ограничительных антикоронавирусных мер.

Как стало известно полиции, 38-летний ранее судимый житель Калининграда разместил в социальных сетях видео, в котором нецензурно оскорбил главу регионального Роспотребнадзора. Мужчине не понравилось, что из-за распространения COVID-19 в регионе запретили массовые мероприятия, обязали носить маски, ввели ограничения по количеству посадочных мест в общепите, а также обязали вакцинировать работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, передает ТАСС.

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