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Евгений Попов: Каждый четвертый житель Москвы хотя бы раз участвовал в благотворительных программах города

12:09
  • четверг
  • 08 июля 2021

Волонтерское движение имеет особую важность в период пандемии

Пенсионеры, маломобильные граждане и многодетные семьи все чаще пользуются помощью волонтеров. Об этом рассказал ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов.

"Волонтеры помогают настроить ноутбук, настольный компьютер или смартфон, освоить цифровые технологии", - рассказал журналист, добавив, что немало обращений касаются помощи в использовании онлайн-сервисов.

"Та же программа "Московское долголетие" предлагает освоить новые гимнастические упражнения, рецепты, учится танцам, пению, рисованию и иностранным языкам дистанционно, не выходя из дома", - добавил Евгений Попов.

Волонтерский штаб тележурналиста уже в течение трех месяцев работает в районах Западного округа столицы. Волонтёры активно участвуют в социальных и благотворительных акциях.

"Волонтерское движение имеет особую важность в период пандемии. Да и в обычной жизни для нас всегда найдутся задачи. И это не только доставка продуктов и лекарств", - отметил Евгений Попов.

По его словам, согласно статистике, каждый четвертый москвич хотя бы раз принимал участие в благотворительных программах столицы.

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