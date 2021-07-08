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Собянин продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов

12:08
  • четверг
  • 08 июля 2021

Ситуация с коронавирусом внушает осторожной оптимизм

Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице. Количество выявляемых случаев и госпитализаций еще высокое, но уже ниже пиковых показателей прошлой недели.

"Очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тысяч человек. В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - написал мэр в блоге на своем сайте.

В связи с этим власти города приняли решение разрешить работу летних веранд ресторанов без QR-кодов до 1 августа. Ранее этот срок истекал 11 июля. По словам Собянина, это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, а также москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию.

"Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие", - написал мэр, напомнив, что бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией.

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