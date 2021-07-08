Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений

Жители столицы ответственно относятся к исполнению антиковидных мер

Власти Москвы пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ситуация в Москве стабилизировалась, количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось по сравнению с пиковыми значениями, которые фиксировали на прошлой неделе.

"В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - написал Собянин в своем блоге.

Кроме того, москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации, что положительно сказалось на эпидемиологической ситуации в городе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram