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Названы три самые невостребованные вакансии в России

12:44
  • четверг
  • 08 июля 2021

Предприятиям очень сложно найти нужного работника

Сервис "Зарплата.ру" назвал самые непривлекательные профессии на рынке труда.

В тройку вошли врачи-трансфузиологи (лечат заболевания плазмы и крови) - 0,29% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, котломойщики (0,2%) и перегонщики каршеринга (1%).

На трансфузиологов спрос на них вырос в четыре раза, передает РИА Новости. Преимущественно таких специалистов ищут государственные медучреждения в отдаленные северные поселки. Рассматриваются даже кандидаты без опыта работы.

Рестораны и гостиницы столкнулись с нехваткой котломойщиков из-за оттока мигрантов. Средняя зарплата за такую работу – 28 тысяч рублей.

Так же сложно оказалось найти перегонщика каршеринга. Для работы нужно найти водителя со стажем от двух лет, готового работать ночью и заниматься мелким ремонтом машин. За это предприятия готовы платить 45 тысяч рублей.

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