Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище

В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Народный артист РФСФР, выдающийся кинорежиссёр, а еще сценарист, актёр, педагог, телеведущий. Он скончался 5 июля на 82-м году жизни. Почтить память мастера в четверг пришли сотни людей - близкие, коллеги, ученики и, конечно, зрители, которые не знали Меньшова лично, но так любили его творчество.

Море цветов и слезы. На этот раз те, которым Москва и вся Россия верят. С 11 утра к центральному дому кино приходили родные, друзья и поклонники гениального режиссера и талантливого актера.

Человек кристальной чистоты души. Так о Владимире Меньшове отзываются друзья и коллеги. Он всегда рубил с плеча правду. И кино снимал такое же - настоящее, которое каждый мог примерить на себя.

"Это честь, это достоинство, это принципиальность, это настоящий русский мощный талант. И тут очень многие задаются вопросом - что же от нас уходит вместе с Меньшовым? Совесть уходит, правда уходит. Он был опорой, на таких людях страна держится", - говорит актер Александр Олешко.

Проститься с мастером пришли и воспитанники Владимира Меньшова. Своим студентам он всегда помогал всем, чем мог. И советом, и, если нужно, даже едой.

Не сдерживал слез в четверг Александр Панкратов-Черный. Своего близкого друга он называл настоящим патриотом. Вспоминал, как режиссер гостил у него в родной деревне в Алтайском крае. Смотрел и удивлялся, в каких условиях живут люди в российской глубинке.

"Едем, он вдруг говорит - Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима. Иначе - озлобится. А для озлобления причин ты видишь сколько. И все фильмы у Володи о любви. О любви к людям, о любви к России", - вспоминает Александр Панкратов-Черный.

Все, за что ни брался Владимир Меньшов, получалось по-настоящему. И сам того не замечая, влиял на судьбы людей, с которыми общался.

"Владимир Валентинович Меньшов был автором моей биографии, по сути. Как люди, знаете, старшего поколения делили свою жизнь на "до войны" и "после войны". Когда нас спрашивали, как проходили съемки картины - я говорил, что на площадке царил мрак и уныние. Меньшов считал, что комедию нужно делать с серьезным намерением", - рассказал Валерий Гаркалин.

Жизнь человека с большой буквы оборвалась из-за страшной болезни. А Веру Алентову, которая тоже болела коронавирусом, только накануне выписали из больницы, и она все же успела проститься с супругом.

Прощальные овации, но не последние. Аплодировать таланту Владимира Меньшова будет еще ни одно поколение. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Лановым.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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