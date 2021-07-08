Певица Zivert провела несогласованный концерт в Краснодаре

Начата проверка

Российская певица Zivert отыграла сольный концерт в Краснодаре без согласования с властями и региональным управлением Роспотребнадзора.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю. Концерт прошел 7 июля на площадке "Баскет-холл". Организаторы выступления не обратились в администрацию региона за согласованием, а концерт прошел при полной загруженности зала.

"Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края", проводится проверка", - сообщили в оперштабе.

На данный момент в Краснодарском крае действуют антиковидные ограничения, среди которых запрет на проведение мероприятий на стадионах с заполняемостью более 50% и необходимость соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram