Путин: России для развития нужны новаторские предложения

Президент обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

России для динамичного развития нужны новаторские предложения, только тогда вокруг будут происходить значимые изменения в технологиях, науке, развитии городов и населенных пунктов. Об этом в четверг заявил Владимир Путин, обращаясь к финалистам конкурса "Большая перемена".

Участники - школьники и студенты колледжей - в преддверии решающего этапа состязания собрались в лагере "Артек" в Крыму, а президент подключился к мероприятию по видеосвязи.

Владимир Путин отметил - конкурс помогает проявить свои способности и таланты, тем более что в нашей стране есть много возможностей для этого. И особо поблагодарил родителей и наставников юных россиян за воспитание достойного поколения, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами должны идти вперед, опираясь на важнейшие человеческие ценности. Вот почему важно, что многие из вас сами работают волонтерами, помогают пожилым, заботятся о животных, изучают культуру края. Ваши добрые поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы, уже в школе будете созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить. Повторю, искренне рад, что у нас растет такое яркое поколение", - отметил Путин.

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