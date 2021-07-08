ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: России для развития нужны новаторские предложения

14:46
  • четверг
  • 08 июля 2021

Президент обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

России для динамичного развития нужны новаторские предложения, только тогда вокруг будут происходить значимые изменения в технологиях, науке, развитии городов и населенных пунктов. Об этом в четверг заявил Владимир Путин, обращаясь к финалистам конкурса "Большая перемена".
Путин назвал важную составляющую успеха

Участники - школьники и студенты колледжей - в преддверии решающего этапа состязания собрались в лагере "Артек" в Крыму, а президент подключился к мероприятию по видеосвязи.

Владимир Путин отметил - конкурс помогает проявить свои способности и таланты, тем более что в нашей стране есть много возможностей для этого. И особо поблагодарил родителей и наставников юных россиян за воспитание достойного поколения, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами должны идти вперед, опираясь на важнейшие человеческие ценности. Вот почему важно, что многие из вас сами работают волонтерами, помогают пожилым, заботятся о животных, изучают культуру края. Ваши добрые поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы, уже в школе будете созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить. Повторю, искренне рад, что у нас растет такое яркое поколение", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Детский технопарк
Детский технопарк
Владимир Путин
Владимир Путин
Финалисты конкурса "Большая перемена"
Финалисты конкурса "Большая перемена"
Владимир Путин общается с финалистами конкурса "Большая перемена"
Владимир Путин общается с финалистами конкурса "Большая перемена"
Владимир Путин
Владимир Путин
Финалисты конкурса "Большая перемена"
Финалисты конкурса "Большая перемена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.