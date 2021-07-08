Психотерапевт рассказал об опасности ковидной депрессии

Переживания после перенесенной болезни могут привести к серьезным последствиям

У переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме может начаться ковидная депрессия, заявил врач-психотерапевт Алексей Бобров. Он объяснил, как бороться с этой проблемой.

Бобров подчеркнул, что у выживших после тяжелой стадии COVID-19 и реанимации фиксируется особое эмоциональное состояние, характеризующееся повышенной тревожностью и страхом смерти.

"Но это понятие искусственное, его не стоит выводить в отдельный сегмент для изучения. Так как при любой тяжелой болезни человек, попадающий в условия интенсивной терапии и реанимационного отделения, начинает испытывать серьезный дискомфорт. Возникает страх смерти, тревожность, появляется синдром критических состояний. Следовательно, как таковой ковидной депрессии не существует, но вероятность возникновения классической депрессии на фоне пережитых физических и эмоциональных потрясений велика", - рассказал психотерапевт.

По его словам, после пережитой болезни человек может испытывать стресс на протяжении нескольких месяцев. Тревожность сохраняется даже при полном физическом выздоровлении, а при отсутствии должного лечения она может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает после преодоления серьезной угрозы для жизни. Такое расстройство способно привести к нарушению сна, потере жизненного тонуса и появлению мыслей о суициде, передает "Вечерняя Москва".

"Пациенту постоянно снятся кошмары, он вновь и вновь переживает момент, который его больше всего травмировал. При такой клинической картине без помощи специалистов не обойтись", - резюмировал Бобров.

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