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В России на строительство школ выделят более 43 млрд рублей

14:47
  • четверг
  • 08 июля 2021

Об этом сообщили на заседании правительства

Правительство выделит больше 43 миллиардов рублей на строительство новых школ в 28 регионах. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Половину этой суммы субъекты получат уже в текущем году. Кроме того, по поручению президента будут закуплены более четырёх тысяч школьных автобусов для перевозки детей из отдалённых населённых пунктов, передает "ТВ Центр".

Поддержку получит и сельское хозяйство. Фермеры смогут продавать свою продукцию не только на рынках, но и на собственных территориях. Дополнительные средства также выделят на строительство дорог и ликвидацию последствий паводков.

"Ликвидация последствий паводков - это не только восстановление дорог и коммуникаций. Это, прежде всего, помощь пострадавшим людям. В прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области из-за паводков лишились домов. На обеспечение их жильём и капитальный ремонт повреждённых зданий дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.

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