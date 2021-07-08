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Поддержку семей обсудили на стратегической сессии "Единой России"

14:56
  • четверг
  • 08 июля 2021

Многодетные родители рассказали о своих проблемах

Необходимые меры по поддержке семьи, материнства и детства обсудили в четверг на стратегической сессии "Единой России". Эксперты и многодетные родители из разных регионов страны поделились своими проблемами и обозначили приоритеты, которые войдут в так называемую "народную программу" партии.

Среди инициатив: повышение детских пособий и материнского капитала, развитие сельских школ, налоговые льготы. А также принятие закона о многодетных семьях, который предоставит им весь необходимый комплекс социальных гарантий, сообщает "ТВ Центр".

"Этот минимум для семьи лежит в следующих направлениях: это питание, проезд, ЖКУ, отдых. Это для многодетной семьи, плюс, остальные какие-то дополнительные опции, они, конечно, должны быть закрыты. Нет маленьких категорий – всё много. Даже если одному человеку нужна помощь, уже это много и достойно того, чтобы вошло в народную программу", - рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

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