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На выборы в Госдуму выдвинуты более двух тысяч кандидатов

14:54
  • четверг
  • 08 июля 2021

Об этом рассказали в ЦИК

Более двух тысяч кандидатов заявились на выборы в Государственную думу. Об этом в четверг сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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В ходе встречи также обсудили вопрос общегородского тестирования системы электронного голосования. В этом году в неё планируют ввести ряд новшеств, которые сделают процедуру более надёжной и удобной для избирателей, передает "ТВ Центр".

Ещё одной темой стало соблюдение эпидемиологических мер. Как сообщила глава ЦИК, по всей стране от коронавируса привились уже около 40 процентов сотрудников избиркомов. Также после согласования с Роспотребнадзором в регионы направят рекомендации по работе в условиях пандемии.

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