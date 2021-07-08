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Жириновский поздравил молодоженов в московском Дворце бракосочетания

14:53
  • четверг
  • 08 июля 2021

Политик посетил Дворец бракосочетания №1

В России отмечают День семьи, любви и верности. Сегодня вспоминают святых Петра и Февронию - покровителей брака у православных христиан.

Многие считают хорошим знаком сыграть свадьбу именно в этот праздник. Одну из них в московском Дворце бракосочетания №1 посетил лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский неоднократно выступал за поддержку молодых семей на законодательном уровне. Политик поздравил молодожёнов и пожелал им долгих лет счастья, сообщает "ТВ Центр".

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Владимир Жириновский поздравил молодоженов
Владимир Жириновский поздравил молодоженов
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