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В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

13:08
  • четверг
  • 08 июля 2021

Фальшивка обошлась покупателю в девять тысяч рублей

В Москве возбудили 55 уголовных дел по фактам изготовления и оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД России Павел Милованов. По его словам, шесть дел уже переданы в суд.

"По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными", - сообщил Милованов. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, столичная полиция впервые возбудила уголовное дело по факту мошенничества с приобретением QR-кода. Покупатель заплатил за него девять тысяч рублей.

За подделку медицинских документов злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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