Врач рекомендовал не откладывать вакцинацию даже в жару

В жаркую погоду заражение коронавирусом переносится тяжелее

Главврач московской поликлиники №220 Владимир Терещенко посоветовал россиянам не откладывать вакцинацию из-за жары, поскольку заболеть коронавирусом в такую погоду особенно опасно.

Терещенко отметил, что в жару нагрузка на организм сильно возрастает, что приводит к обострению хронических заболеваний. Также жара представляет опасность для тех, чей иммунитет ослаблен после перенесённых острых заболеваний или во время их лечения, что часто бывает с пожилыми людьми.

"Конечно, для организма жаркая погода становится стрессом, делает более уязвимым перед вирусами. Поэтому именно сейчас особо рекомендуется сделать прививку от ковида", - заявил врач.

По его словам, тянуть с вакцинацией не стоит, чтобы потом не пришлось откладывать процедуру до улучшения самочувствия, рискуя за это время заразиться. "Гораздо хуже заразиться ковидом в такую погоду, когда организм уже работает на пределе", подчеркнул Терещенко.

"У заражённого ковидом человека повышается температура, у него лихорадка, нехватка кислорода. И всё это ему приходится переносить вдобавок ещё и при повышенной температуре воздуха, духоте. Состояние организма при болезни коронавирусом в жару быстрее ухудшается. Так что не стоит ждать подходящей погоды для вакцинации", - добавил специалист.

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