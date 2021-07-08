Песков заявил об эффективности российской вакцины к новым штаммам

Препараты справятся с новыми вызовами

Российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса.

"Наши вакцины достаточно эффективны даже по отношению к штаммам, появившимся в последнее время", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее центр "Вектор" сообщил, что вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" способна бороться против индийских штаммов "дельта" и "дельта плюс".

В свою очередь эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявил, что рано или поздно в любой стране может появиться мутация, от которой не спасут сегодняшние вакцины.

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