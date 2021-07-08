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Кремль: ковидная дискриминация в демократическом обществе неприемлема

14:00
  • четверг
  • 08 июля 2021

Москва против политизации вопроса с вакцинами

Предложение посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о взаимном признании сертификатов вакцинации оценивают в Кремле положительно.
Франция призвала ЕС не признавать вакцины из России

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если Москве удастся преодолеть политизацию и лоббизм, то российская вакцина будет признана в ЕС. Спикер Кремля отметил, что этот вопрос требует двустороннего обсуждения.

"Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества", - подчеркнул Песков.

Ранее Брюссель предложил Москве обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, однако в МИД Франции призвали не признавать российскую и китайскую вакцины.

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