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Психолог объяснила неумение россиян экономить

14:21
  • четверг
  • 08 июля 2021

Как быть, если к концу месяца от зарплаты не остается ничего

Психолог Юлия Зюганова объяснила, почему у людей со средним доходом не всегда получается откладывать деньги. Она отметила, что если доход может покрыть только базовые потребности, то об экономии речи не идет.
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Зюганова предупредила, что не стоит пытаться скопить серьезную сумму, если вся зарплата уходит на еду, оплату счетов и транспорт.

"Если же доход покрывает все потребности, но человек и в этом случае выходит "в ноль", есть смысл говорить о расточительстве и праздном отношении к финансам", - считает эксперт.

По ее словам, многие люди не могут экономить из-за собственной финансовой безграмотности. К примеру, ежедневные траты на кофе в кофейне кажутся на первый взгляд не такими уж большими, но суммарно могут стать внушительной расходной статьей.

Чтобы не было искушения потратить все, что есть, Зюганова рекомендовала сразу после получения зарплаты 20% переводить на отдельный счет, а из оставшихся средств выделять деньги на 10 маленьких целей и 5 крупных, передает агентство "Прайм".

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