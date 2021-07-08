Устроивший переполох эсминец Defender покинул Черное море

Корабль спровоцировал международный скандал
Спровоцировавший скандал из-за нарушения российской границы британский эсминец Defender покинул Черное море. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Военный корабль уже во вторник находился в районе Гибралтарского пролива, пишет РИА Новости. В этот день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство продолжит пользоваться "украинскими водами".
23 июня Defender вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.
Президент Владимир Путин назвал случившееся очевидной провокацией, подготовленной Британией и США. Позднее в российском МИД заявили, что целью этой провокации было вскрыть систему береговой обороны России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram