Устроивший переполох эсминец Defender покинул Черное море

Корабль спровоцировал международный скандал

Спровоцировавший скандал из-за нарушения российской границы британский эсминец Defender покинул Черное море. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Военный корабль уже во вторник находился в районе Гибралтарского пролива, пишет РИА Новости. В этот день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство продолжит пользоваться "украинскими водами".

23 июня Defender вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Президент Владимир Путин назвал случившееся очевидной провокацией, подготовленной Британией и США. Позднее в российском МИД заявили, что целью этой провокации было вскрыть систему береговой обороны России.

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