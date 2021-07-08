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Путин назвал важную составляющую успеха

14:15
  • четверг
  • 08 июля 2021

Президент обратился к россиянам в День семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.
День Петра и Февронии: что это за праздник и причем тут ромашки

"Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - заявил глава государства на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" (цитата по РИА Новости).

Глава государства отметил, что родные люди всегда поддержат и верят в успех своих детей.

8 июля в России отмечается день памяти святых Петра и Февронии или День семьи, любви и верности. Этот праздник стал в российском обществе своеобразным ответом дню святого Валентина.

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