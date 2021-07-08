Путин назвал важную составляющую успеха

Президент обратился к россиянам в День семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.

"Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - заявил глава государства на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" (цитата по РИА Новости).

Глава государства отметил, что родные люди всегда поддержат и верят в успех своих детей.

8 июля в России отмечается день памяти святых Петра и Февронии или День семьи, любви и верности. Этот праздник стал в российском обществе своеобразным ответом дню святого Валентина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram