Российских школьников научат финансовой грамотности

Обучение по новым стандартам начнется со следующего года

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, разработанными совместно с Центробанком, школьников до 9 класса в обязательном порядке начнут обучать финансовой грамотности.

Отмечается, что 1 и 5 классы начнут учиться по новым стандартам только с сентября 2022 года, однако при согласовании с родителями программы могут быть изменены уже в новом учебном году.

"В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5-9 классов - в предметах "Обществознание", "Математика" и "География", - говорится в сообщении регулятора.

Также школьников, начиная с 1 класса, будут обучать основам безопасного поведения в интернете, включая проведение финансовых операций. Ребят научат анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

С 5 по 9 класс учащихся познакомят с оценкой рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Некоторые из заданий помогут узнать о расчете цены товара, стоимости покупок и услуг и налогов. А часть уроков географии будет посвящена определению качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Также школьникам объяснят правила составления простых документов и форм, среди которых заявления, декларации, обращения и доверенности, передает РИА Новости.

"Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом", - оценил нововведение первый зампред Банка России Сергей Швецов.

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