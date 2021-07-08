Патрушев заявил, что юг России избежал взрывного распространения вируса

Дефицита лекарств и медицинских изделий не произошло
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в ходе совещания по вопросам национальной безопасности, что реализованные федеральными властями меры по противоборству пандемии позволили не допустить взрывного распространения COVID-19 на Юге страны.
Также Патрушев отметил, что действия властей способствовали нейтрализации вызванных пандемией угроз функционирования системы здравоохранения.
По словам секретаря Совбеза, в регионах округа не наблюдалось дефицита лекарств и медицинских изделий, был обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи.
"Наряду с этим усилен контроль за медицинским обследованием населения и пребывающих в регионы округа туристов", - уточнил он (цитата по ТАСС).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram