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Патрушев заявил, что юг России избежал взрывного распространения вируса

14:23
  • четверг
  • 08 июля 2021

Дефицита лекарств и медицинских изделий не произошло

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в ходе совещания по вопросам национальной безопасности, что реализованные федеральными властями меры по противоборству пандемии позволили не допустить взрывного распространения COVID-19 на Юге страны.
В регионах вводят экстренные меры из-за коронавируса

Также Патрушев отметил, что действия властей способствовали нейтрализации вызванных пандемией угроз функционирования системы здравоохранения.

По словам секретаря Совбеза, в регионах округа не наблюдалось дефицита лекарств и медицинских изделий, был обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи.

"Наряду с этим усилен контроль за медицинским обследованием населения и пребывающих в регионы округа туристов", - уточнил он (цитата по ТАСС).

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