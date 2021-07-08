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Путин подбодрил школьника, расплакавшегося в эфире с президентом

14:45
  • четверг
  • 08 июля 2021

После слов поддержки от президента мальчик успокоился

В среду президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с финалистами конкурса "Большая перемена". Перед главой государства выступал 11-летний Даниил - он рассказывал, как семья его поддерживала, пока он работал над проектом. В какой-то момент мальчик запнулся и расплакался. Президент Даннила поддержал.
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"Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо", - сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

После этого мальчик успокоился и продолжил рассказ. Его проект - "Школа аристократа", учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно. Как отметил Путин, подобное заведение в теории может существовать, но у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.

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