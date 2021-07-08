Никто из охранников не пострадал: подробности убийства президента Гаити

В теле главы государства нашли 12 пуль

Ни один телохранитель из личной охраны президента Гаити Жовенеля Моиза не пострадал во время нападения на резиденцию главы государства.

Об этом говорится в первых выводах заместителя мирового судьи. В Моиза попало 12 пуль: у президента пробиты лоб, левое ухо, живот, правая рука, левая нога, передает РИА Новости. Тело нашли в кабинете в окровавленной рубашке и выбитым глазом.

Также пулевые отверстия нашли в зале заседаний, спальне и столовой. Дом был в полном беспорядке. Предположительно, злоумышленники стреляли из оружия с девятимиллиметровыми патронами.

Жена Жовенеля Мартин получила серьезные травмы, но выжила. Для дальнейшего лечения ее транспортируют в США.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции в ночь на среду, 7 июля. Власти Гаити ввели военное положение на всей территории государства. Страну временно возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Предполагаемые убийцы президента уже задержаны.

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