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Никто из охранников не пострадал: подробности убийства президента Гаити

14:49
  • четверг
  • 08 июля 2021

В теле главы государства нашли 12 пуль

Ни один телохранитель из личной охраны президента Гаити Жовенеля Моиза не пострадал во время нападения на резиденцию главы государства.
Опубликовано видео нападения на президента Гаити

Об этом говорится в первых выводах заместителя мирового судьи. В Моиза попало 12 пуль: у президента пробиты лоб, левое ухо, живот, правая рука, левая нога, передает РИА Новости. Тело нашли в кабинете в окровавленной рубашке и выбитым глазом.

Также пулевые отверстия нашли в зале заседаний, спальне и столовой. Дом был в полном беспорядке. Предположительно, злоумышленники стреляли из оружия с девятимиллиметровыми патронами.

Жена Жовенеля Мартин получила серьезные травмы, но выжила. Для дальнейшего лечения ее транспортируют в США.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции в ночь на среду, 7 июля. Власти Гаити ввели военное положение на всей территории государства. Страну временно возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Предполагаемые убийцы президента уже задержаны.

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