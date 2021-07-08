В Крыму продлили штормовое предупреждение

Ранее оно действовало до 7 июля

Крымское управление МЧС сообщило о продлении штормового предупреждения в регионе, ранее оно действовало до 7 июля.

Связано это с надвигающимися ливнями и грозами.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Как отмечают спасатели, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и авариями на объектах энергетики. Кроме того, не исключены нарушения транспортного сообщения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram