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В Крыму продлили штормовое предупреждение

14:47
  • четверг
  • 08 июля 2021

Ранее оно действовало до 7 июля

Крымское управление МЧС сообщило о продлении штормового предупреждения в регионе, ранее оно действовало до 7 июля.

Связано это с надвигающимися ливнями и грозами.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Как отмечают спасатели, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и авариями на объектах энергетики. Кроме того, не исключены нарушения транспортного сообщения.

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