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Врач рассказала об опасностях жары для сердечников

15:06
  • четверг
  • 08 июля 2021

Жара в условиях пандемии особенно опасна для кардиологических больных

В жару люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, испытывают дополнительную нагрузку на организм. В случае заражения коронавирусной инфекцией у многократно увеличивается риск тромбоза, предупредила главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач больницы имени Давыдовского, доктор медицинских наук Елена Васильева.

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"Я уже неоднократно говорила, что у кардиологических больных при инфицировании COVID-19 многократно увеличивается риск тромбоза. Вирус может резко активировать тромбообразование даже в малоизмененных сосудах. В свою очередь, повышенное тромбообразование и активное воспаление могут провоцировать сердечно-сосудистые катастрофы, например, инфаркт миокарда. Поэтому в условиях высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией и жаркой погоды люди с сердечными заболеваниями находятся под двойным ударом. Им сейчас надо в первую очередь быть осторожными и как можно скорее защитить себя и сделать прививку", - заявила кардиолог.

Она напомнила, что в жаркую погоду организм человека теряет много жидкости, что приводит к тромбообразованию. Васильева рекомендовала в жару выпивать до 2,5 литров воды в день, а при сильной жаре – до 3 литров. Врач отметила, что падение давления и обезвоживание могут приводить к тахикардии, что, в свою очередь, провоцирует ишемию.

"Гиперкоагуляция, или формирование внутри кровеносных сосудов тромбов, препятствует свободному току крови, что в свою очередь вызывает падение давления. Падение давления особенно опасно для больных с атеросклерозом. В этой ситуации резкое падение давления может спровоцировать инсульт. Если состояние не корректировать, возможен летальный исход", - добавила Васильева.

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