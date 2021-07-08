Роспотребнадзор: первую прививку от COVID-19 сделали более 3,2 млн москвичей

В столице нет проблем с запасом вакцин

Как сообщило в четверг столичное управление Роспотребнадзора, в Москве первый из двух компонентов вакцины от коронавирусной инфекции получили более 3,2 миллиона человек.

"Полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 миллиона человек", - уточнили в ведомстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, возможность привиться в удобное время есть во всех частях города - даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике. Сделать укол без записи можно, в частности, в торговых центрах и парках.

"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - подчеркивается в сообщении.

Там также сказано, что поставки препаратов от Министерства здравоохранения осуществляются на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле.

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