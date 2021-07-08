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Светлана Разворотнева предложила снабдить электросамокаты госномерами

15:36
  • четверг
  • 08 июля 2021

Знание ПДД, шлемы и госномера – необходимые условия для езды на скоростных электросамокатах

Владельцев электросамокатов следует выделить в отдельную категорию участников дорожного движения и создать для них соответствующую инфраструктуру, уверена член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева.

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Она считает, что подобные меры позволят избежать травм как со стороны пешеходов, так и со стороны любителей электросамокатов, которые в последнее время все чаще становятся участниками аварий.

По словам Разворотневой, владельцев электросамокатов следует обязать носить шлемы, а на сами средства передвижения установить госномера. Также любители покататься "с ветерком" обязаны знать правила дорожного движения, а езда осуществляться по специально отведенным дорожкам и учитывать ограничения скорости, которые определяют власти города. Для начала нужно обязать применить эти правила к организациям, предоставляющим транспорт в аренду.

"В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 км в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств. Необходимо контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать иные нарушения, за которые логично взимать штрафы", - заявила правозащитница.

Также она предложила ограничить право управления электросамокатами для лиц в возрасте до 18 лет при наличии соответствующих прав или запретить использование скоростных электросамокатов до 21 года.

Разворотнева подчеркнула, что, по данным ГИБДД, снижение скорости передвижения электросамокатов в парковых зонах уже приносит очевидный эффект, однако городу необходима инфраструктура, которая позволит отделить пешеходов от любителей скорости и активного образа жизни.

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