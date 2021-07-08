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Путин отметил важность сохранения памяти о воевавших предках

15:14
  • четверг
  • 08 июля 2021

Также президент поддержал проект по борьбе с фейками о ВОВ

В ходе телемоста с "Артеком" в четверг президент России Владимир Путин заявил, что в российских семьях важно хранить память об участвовавших в Великой Отечественной войне предках.
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"Здорово, что в семьях наших так бережно хранят память о предках, которые воевали за нашу страну, многие из них погибли. Я уверен, что если так же будешь относиться к делу, и ты выиграешь любую битву", - ответил глава государства одному из участников (цитата по ТАСС).

Кроме того, российский лидер поддержал представившего проект по борьбе с фейковой информацией о Великой Отечественной войне ученика. По задумке, искать распространяемую в Сети недостоверную информацию будут волонтеры.

"Это здорово", - отметил Путин.

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