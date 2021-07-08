Путин отметил важность сохранения памяти о воевавших предках

Также президент поддержал проект по борьбе с фейками о ВОВ
В ходе телемоста с "Артеком" в четверг президент России Владимир Путин заявил, что в российских семьях важно хранить память об участвовавших в Великой Отечественной войне предках.
"Здорово, что в семьях наших так бережно хранят память о предках, которые воевали за нашу страну, многие из них погибли. Я уверен, что если так же будешь относиться к делу, и ты выиграешь любую битву", - ответил глава государства одному из участников (цитата по ТАСС).
Кроме того, российский лидер поддержал представившего проект по борьбе с фейковой информацией о Великой Отечественной войне ученика. По задумке, искать распространяемую в Сети недостоверную информацию будут волонтеры.
"Это здорово", - отметил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram