Умер народный артист России Михаил Глуз

Ему было 69 лет

Пресс-служба московского театра "Ленком Марка Захарова" сообщила о смерти композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре Глуз мог бы отметить свой 70-летний юбилей.

Михаил Семенович Глуз – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он также является создателем и гендиректором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.

"Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки", - говорится в сообщении на сайте "Ленкома".

О месте и времени прощания с Михаилом Глузом сообщат позднее. Причину смерти артиста не называют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram