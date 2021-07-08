ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер народный артист России Михаил Глуз

15:27
  • четверг
  • 08 июля 2021

Ему было 69 лет

Пресс-служба московского театра "Ленком Марка Захарова" сообщила о смерти композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре Глуз мог бы отметить свой 70-летний юбилей.

В Москве простились с Владимиром Меньшовым
"Оставайтесь людьми": Меньшова обратилась к журналистам перед похоронами отца
"Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!": дочь Меньшова в Сети простилась с отцом

Михаил Семенович Глуз – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он также является создателем и гендиректором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.

"Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки", - говорится в сообщении на сайте "Ленкома".

О месте и времени прощания с Михаилом Глузом сообщат позднее. Причину смерти артиста не называют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Глуз
Михаил Глуз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.