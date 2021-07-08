Умер народный артист России Михаил Глуз

Ему было 69 лет
Пресс-служба московского театра "Ленком Марка Захарова" сообщила о смерти композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре Глуз мог бы отметить свой 70-летний юбилей.
Михаил Семенович Глуз – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он также является создателем и гендиректором Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.
"Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки", - говорится в сообщении на сайте "Ленкома".
О месте и времени прощания с Михаилом Глузом сообщат позднее. Причину смерти артиста не называют.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram