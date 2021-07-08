В Госдуме оценили ситуацию в Афганистане

С угрозой может столкнуться не только Таджикистан

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, выводя свои войска из Афганистана, Соединенные Штаты нарушают данные афганцам обещания.

"С угрозой может столкнуться не только Таджикистан, о возможном негативном развитии событий даже не хочется говорить вслух", - написал депутат в Telegram.

Некоторым странам, добавил он, стоит взять на заметку, как Вашингтон оставляет ряд своих помощников и их семьи лицом к лицу с запрещенной в России террористической организацией "Талибан".

Парламентарий также напомнил о словах министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что в случае нападения боевиков со стороны Афганистана на Таджикистан ситуация будет рассмотрена в ОДКБ незамедлительно.

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