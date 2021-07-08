Спасатели нашли пропавший на Ямале самолет

Оба члена экипажа живы

На территории ЯНАО пропал с радаров вылетевший из села Толька частный двухместный самолет, передает в четверг ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", - добавили в ведомстве.

Там объяснили, что воздушное судно совершило жесткую посадку. Оба члена экипажа живы. Самолет выполнял мониторинг лесных пожаров.

СМИ передают, что у легкомоторного Р2002 "Сиерра"отказал двигатель.

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