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Спасатели нашли пропавший на Ямале самолет

15:56
  • четверг
  • 08 июля 2021

Оба члена экипажа живы

На территории ЯНАО пропал с радаров вылетевший из села Толька частный двухместный самолет, передает в четверг ТАСС со ссылкой на МЧС.
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"Из Нижневартовска вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой", - добавили в ведомстве.

Там объяснили, что воздушное судно совершило жесткую посадку. Оба члена экипажа живы. Самолет выполнял мониторинг лесных пожаров.

СМИ передают, что у легкомоторного Р2002 "Сиерра"отказал двигатель.

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